Эксклюзив 09 января 2023, 14:50 Бумажную медсправку больше не будут требовать от российских водителей Автоэксперт Попов: бумажную медсправку исключат из списка документов для водительских прав Unsplash

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Новый год принесет для российских автомобилистов ряд изменений. Из списка документов, необходимых для получения водительских прав, хотят исключить медицинскую справку. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов объяснил «360», что речь идет только о бумажном бланке. Информацию о состоянии здоровья собираются перенести в федеральную базу.

«Это никак не изменит ситуацию, потому что медосвидетельствование все равно надо проходить. Просто из оборота исчезнет бумажный бланк. Данные будут вноситься в федеральную базу, сотрудники ГИБДД смогут проверить медицинское состояние того, кого проверяют», — сказал он.

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По его словам, в этом году ждет более серьезное изменение, касающееся медицинских справок.

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«Будет создан федеральный реестр, который будет хранить данные о состоянии лиц, управляющих транспортными средствами, в том числе после текущих медицинских обследований и лечений», — пояснил эксперт.

В случае болезни человека и его невозможности водить машину, врач должен будет внести эти данные в реестр. Окончательное решение по этому вопросу создания базы данных ожидается в этом году.

«Напомню, что сейчас мы получаем медсправку раз в 10 лет, для того чтобы декадно заменить водительское удостоверение», — отметил Попов.

Он добавил, что нововведения коснутся и правил вождения электросамокатов.

«В представленных поправках, которые должны начать действовать с 1 марта, практически узаконивается движение электросамоката по тротуару», — заявил собеседник «360».

Он назвал эту поправку плохой. Ведь велика вероятность того, чтобы электросамокат может при наезде на пешехода может нанести ему серьезный вред.

С 1 марта начнет действовать еще одна поправка — с началом весны меняется в правилах дорожного движения порядок размещения на транспортных средствах знака «Инвалид».

«Если ранее, чтобы разместить этот знак в автомобиле надо было иметь инвалида, и у него должны быть документы, подтверждающие инвалидность, то с 1 марта будет необходимо, чтобы транспортное средство находилось в федеральном реестре инвалидов», — подчеркнул автоэксперт.

Кроме того, возвращается обязательство велосипедиста в месте пересечения велосипедной дорожки и автодороги уступать транспортным средствам, которые двигаются по проезжей части.