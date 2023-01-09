09 января 2023, 14:50
Бумажную медсправку больше не будут требовать от российских водителей
Автоэксперт Попов: бумажную медсправку исключат из списка документов для водительских прав
Новый год принесет для российских автомобилистов ряд изменений. Из списка документов, необходимых для получения водительских прав, хотят исключить медицинскую справку. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов объяснил «360», что речь идет только о бумажном бланке. Информацию о состоянии здоровья собираются перенести в федеральную базу.
«Это никак не изменит ситуацию, потому что медосвидетельствование все равно надо проходить. Просто из оборота исчезнет бумажный бланк. Данные будут вноситься в федеральную базу, сотрудники ГИБДД смогут проверить медицинское состояние того, кого проверяют», — сказал он.
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По его словам, в этом году ждет более серьезное изменение, касающееся медицинских справок.
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«Будет создан федеральный реестр, который будет хранить данные о состоянии лиц, управляющих транспортными средствами, в том числе после текущих медицинских обследований и лечений», — пояснил эксперт.
В случае болезни человека и его невозможности водить машину, врач должен будет внести эти данные в реестр. Окончательное решение по этому вопросу создания базы данных ожидается в этом году.
«Напомню, что сейчас мы получаем медсправку раз в 10 лет, для того чтобы декадно заменить водительское удостоверение», — отметил Попов.
Он добавил, что нововведения коснутся и правил вождения электросамокатов.
«В представленных поправках, которые должны начать действовать с 1 марта, практически узаконивается движение электросамоката по тротуару», — заявил собеседник «360».
Он назвал эту поправку плохой. Ведь велика вероятность того, чтобы электросамокат может при наезде на пешехода может нанести ему серьезный вред.
С 1 марта начнет действовать еще одна поправка — с началом весны меняется в правилах дорожного движения порядок размещения на транспортных средствах знака «Инвалид».
«Если ранее, чтобы разместить этот знак в автомобиле надо было иметь инвалида, и у него должны быть документы, подтверждающие инвалидность, то с 1 марта будет необходимо, чтобы транспортное средство находилось в федеральном реестре инвалидов», — подчеркнул автоэксперт.
Кроме того, возвращается обязательство велосипедиста в месте пересечения велосипедной дорожки и автодороги уступать транспортным средствам, которые двигаются по проезжей части.
Машины
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