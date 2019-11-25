Скоростную трассу из Москвы захотели продлить до Владивостока

Высокоскоростную магистраль Москва — Казань, которую должны начать строить в 2020 году, могут продлить до Владивостока. К 2030 году трасса соединит столицу и Екатеринбург.

О планах «Автодора» рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Его процитировал ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы она (трасса — прим. ред.) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга», — пояснил Петушенко.

По его словам, решения о том, куда магистраль двинется дальше, будут принимать «уже через пару лет».

Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань Подробнее

Продлят магистраль до Владивостока или нет, зависит от социально-экономического развития страны. Петушенко заметил, что сейчас в компании разрабатывают опорную сеть скоростных автодорог до 2035 года.

«Дорожная часть, понимание того, какие города необходимо связать, есть, дорабатываем вопросы экономического характера», — сказал он.

Проезд по новой трассе Москва — Казань, как ожидается, обойдется в сумму, не превышающую 2,5 тысячи рублей для легковых автомобилей. Грузовикам придется заплатить порядка шести тысяч рублей. Цены, обратили внимание в «Автодоре», аналогичны тарифам для М-11.