Британцев впечатлили гонки россиян на картах по замерзшей реке

Когда и где именно происходил заезд, издание не уточняет. В нем участвуют три гонщика, которые несутся на огромной скорости по чуть припорошенному льду. Попутно они объезжают прохожих, рыбаков и ветви деревьев. За гонками наблюдает группа поддержки. Аварий на видео не происходит.

Авторы заметки отметили безбашенность гонщиков.

Сам ролик появился в Рунете не позднее ноября 2018 года. Судя по всему, изначально его залил житель Самарской области Геннадий Новичков. В соцсетях и на YouTube он выкладывает и другие ролики с гонками на льду.

В 2019 году, судя по новому ролику, гонки по реке продолжились.