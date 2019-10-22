Британия возобновила полеты в Шарм-эль-Шейх после 4 лет запрета

Власти Великобритании сняли запрет на полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх. Это случилось спустя четыре года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом в 2015 году. Тогда погибли 224 человека.

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Снятие запрета произошло после длительной работы британских и египетских специалистов по авиационной безопасности. В этой связи страна продолжит сотрудничать с авиакомпаниями, готовыми совершать полеты.

«Усовершенствование процедур досмотра и контроля в аэропорту и тесное сотрудничество между Великобританией и Египтом в области авиационной безопасности означают, что коммерческим авиакомпаниям теперь разрешено осуществлять перелеты в Шарм-эль-Шейх», — сообщили в Министерстве транспорта Великобритании, передает РИА «Новости».

Кроме того, 23–24 октября пройдет саммит с представителями Египта и России, на котором стороны обсудят восстановление перелетов между российскими аэропортами и курортами Шарм-эль-Шейха, Хургады, передает «Газета.ru».

Россия ввела запрет на прямые полеты в Шарм-эль-Шейх в ноябре 2015 года после теракта на борту российского самолета Airbus A321, принадлежащего авиакомпании «Когалымавиа». Трагедия произошла 31 октября 2015 года: лайнер направлялся из египетского города в Петербург. Во время полета в хвостовой части воздушного судна взорвалась бомба. На борту находились 224 человека. Все погибли. Ответственность на себя взяло синайское подразделение террористической группировки «Исламское государство»*.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России.