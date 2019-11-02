Британец разогнался до 220 км/час на угнанной машине. А когда его догнали, пересел на пассажирское сиденье

Молодой человек угнал Mini Cooper в графстве Уэст-Мидлендс. Когда полицейские увидели краденный автомобиль на трассе 18 сентября, злоумышленник попытался скрыться. Сотрудники центральной полицейской группы автомагистралей получили распоряжение следить за машиной.

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Бреннан выехал на трассу M54 около Вулверхэмптона и разогнался до 161 километра в час. Потом он выехал на автомагистраль M6 и увеличил скорость до 137 миль в час (чуть более 220 километров в час). В какой-то момент правонарушитель решил повернуть в неправильном направлении на скользкой дороге. Этим воспользовались полицейские и остановили машину.

Угонщик выпрыгнул из водительского кресла и пересел на заднее сиденье. Потом молодой человек заявил, что он якобы совсем не ехал на машине. Однако правоохранители напомнили, что все записано на камеры видеонаблюдения, поэтому их не удастся провести.

Безработному Бреннану ранее запретили садиться за руль, однако этому ему не помешало ездить на машине и нарушать скоростной режим. Суд приговорил злоумышленника к 18 месяцам тюрьмы. Кроме того, ему вновь запретили управлять автомобилем, на этот раз — на три года.