Британец разбил дорогущий Porsche еще во время тест-драйва

Автомобили Porsche 911 GT2 были ограниченным тиражом — всего 1000 штук. Красный суперкар стоимостью 207 тысяч фунтов стерлингов (почти 17 миллионов рублей) оказался в ДТП еще с четырьмя автомобилями.

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Авария произошла неподалеку от Кардиффа. Редкий автомобиль получил серьезные повреждения колес и левого крыла. Любопытно, что взявший машину на тест-драйв мужчина успел отъехать всего лишь милю от Porsche Centre Cardiff. Один из очевидцев события Хивел Уильямс заявил, что у Porsche не сработали тормоза.

Porsche 911 GT2 имеет двигатель мощностью 700 лошадиных сил. На испытательной трассе он разгонялся быстрее, чем рекордсмен McLaren 675LT.

По данным полиции, в аварии никто не пострадал. В Porsche Center Cardiff, компании, которая собирала суперкар, ситуацию пока не прокомментировали.