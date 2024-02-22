Транспорт 22 февраля 2024, 18:51 Brand Finance: Mercedes-Benz признали самым дорогим автомобильным брендом

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Самым дорогим брендом среди автомобилей признали Mercedes-Benz. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на доклад международного аналитического агентства Brand Finance.

Согласно его данным, за последний год стоимость немецкого бренда выросла на 1% и составила 59,4 миллиарда долларов.

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Второе место в рейтинге заняла компания Tesla. Однако ее показатели хуже: стала дешевле на 12% и теперь оценивается в 58,3 миллиарда долларов.

Третье место досталось японскому бренду Toyota. В прошлом году он занимал такую же позицию.

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