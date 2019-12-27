Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России

Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля. Оказалось, что в таком количестве машин подушки безопасности установлены ненадлежащим образом.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста», — рассказал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов «Известиям».

Специалист пояснил, что блок газогенератора у таких подушек может взорваться, даже если машина попадет в небольшую аварию. При этом металлические осколки могут нанести большой ущерб здоровью человека.

По словам Кулешова, речь идет о системе безопасности японской компании Тakata. Ее устанавливали в автомобили таких брендов, как Mazda, Honda, Ford, Subaru и другие. Росстандарт смог согласовать отзыв автомобилей марок Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. В частности подушки были в машинах 2000–2014 годов выпуска.

Как уточняет издание со ссылкой на Reuters, подобный дефект стал причиной гибели как минимум 24 водителей. Различные травмы получили 290 человек. Чаще всего проблемы с подушками безопасности были зафиксированы на машинах марки Honda.

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