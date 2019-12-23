Борьбу с нелегальными торговцами ужесточили на МЦД

Сотрудники транспортной полиции усилили контроль за торговцами, которые предлагают свою продукцию пассажирам МЦД-1 и МЦД2. С первого дня запуска диаметров правоохранители задержали более 50 подобных продавцов.

«По просьбам наших пассажиров была усилена борьба с незаконной торговлей в поездах и на станциях. Жалобы и обращения пассажиров передаются сотрудникам Управления на транспорте МВД России по ЦФО», — приводится сообщение пресс-службы Департамента транспорта на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В департаменте отметили, что чаще всего торговцы предлагают купить овощи, фрукты, бытовую химию или другие товары. При этом не известно, когда был изготовлен тот или иной товар, а также вызывает сомнение качество подобной продукции. Покупая продукты питания, пассажиры могут отравиться и попасть в больницу с острой кишечной инфекцией.

«Всего со дня запуска диаметров было привлечено к ответственности более 50 незаконных торговцев. Наказание за данное нарушение — административный штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей рублей», — отметили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЦФО.

21 ноября 2019 года на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» открыли движение поездов. За первые 10 дней работы Московскими центральными диаметрами уже воспользовались миллионы пассажиров.