Борьбу с недоливом бензина начнут на российских АЗС

Росстандарту разрешат производить контрольные закупки на российских АЗС. Благодаря новому закону специалисты смогут бороться с недоливом бензина. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

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«Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива <...> Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров — 59,4 литра и так далее», — рассказал Абрамов «Российской газете».

По его словам, сейчас нет возможности проверить заправки на честность, так как никто не будет обманывать машины с обозначениями Росстандарта. Поэтому необходимо дать возможность отправлять тайных покупателей или делать неожиданные визиты проверяющих, которые будут специальным мерником сверять реальные цифры.

«Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой. <…> Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять „недолив“», — отметил Абрамов.

Кроме того, сейчас Росстандарт занимается созданием нового «скрытого» устройства. Его будут использовать тайные покупатели, а сам прибор должен выявлять хотя бы 1% недолива бензина.

«Меньше „в полевых условиях“ поймать сложно — влияют температура, расширение топлива и погрешность измерений», — пояснил руководитель ведомства.

Сейчас соответствующий законопроект подготавливают к внесению в правительство.