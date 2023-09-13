Транспорт 13 сентября 2023, 19:50 Большой кольцевой линии метро Москвы посвятили фотовыставку на Тверском бульваре Фотовыставка о БКЛ московского метро открылась на Тверском бульваре Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Фотовыставка под открытым небом открылась на Тверском бульваре в честь Большой кольцевой линии московского метро. Об этом рассказали на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Каждой станции БКЛ посвятили по целому двустороннему стенду, где можно не только полюбоваться на интерьеры вестибюлей станций, но и узнать подробнее об их конструктивных и архитектурных особенностях.

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«В этом году Большое кольцо метро полностью открылось для пассажиров, что стало важным событием в жизни столицы и, конечно, в истории Мосинжпроекта. Благодаря выставке москвичи и гости города могут узнать много интересного о новых станциях», — заявил гендиректор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Посетить выставку о самом грандиозном объекте столичной подземки за последние 10 лет можно будет до 30 сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за первые полгода работы БКЛ воспользовались более 156 миллионов раз. Новая линия разгрузила столичную транспортную систему. Например, кольцевая линия метро освободилась на 23%.