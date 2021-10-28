Большинство таксистов в столичном регионе должны быть привиты. Это отследят по биометрии

В России придумали, как проверять водителей такси и каршеринга на наличие прививки от коронавируса — Минцифры разработало законопроект о биометрических данных. Агрегаторы такси и операторы каршеринга уже начали проводить проверки. Закон планируют принять до 1 января 2022 года.

«Изначально водители скептически отнеслись к вакцинации — что-то новое всегда воспринимается тяжело, но сейчас уже все положительно к ней относятся. И когда новенький водитель приходит, мы ему говорим, что обязательно сертификат о вакцинации, он спокойно идет и делает себе вакцину», — сказал директор таксопарка Роман Савичев.

Источник фото: телеканал «360»

Рынок такси в Москве и Подмосковье полностью восстановился после пандемии. Во время новых ограничений спрос на поездки может упасть, но, кажется, компании уже знают, как себя вести. Часть таксистов может переключиться на доставку.

«Рынок очень спокойно себя чувствует, потому что мы это уже проходили. Проблем нет. Потому что если брать, допустим, первую волну, то были проблемы дефицита масок, ограничения, мы вспоминали, как это все делать. Весной этого года, прошлой весной эти проблемы еще были. Сейчас уже все знают, где взять маски, и дезинфекторов хватает», — отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Источник фото: телеканал «360»

Если говорить глобально, пока что на столичном рынке такси без особых изменений. Ежедневно услугами перевозчиков пользуются более миллиона жителей.