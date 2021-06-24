Снижение скорости движения транспорта на городских дорогах до 30 километров в час поддержали 59% россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы.

«Каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 километров в час на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости — 28% россиян», — говорится в исследовании.

19% автомобилистов заявили, что поддерживают ограничение скорости на всех улицах, 37% — на некоторых участках городских дорог. В Москве и Санкт-Петербурге оказалось меньше тех, кто выступает за это нововведение, чем в других российских регионах. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин заявил, что на улицах российских городов скоростной лимит могут снизить с 60 до 30 километров в час. Член думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что в России не такая дорожная инфраструктура, как в Европе, поэтому в случае снижения скоростного лимита города встанут в пробках.