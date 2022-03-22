Большегрузы не смогут пользоваться Военно-Грузинской дорогой на территории Северной Осетии

Крупногабаритный большегрузный транспорт не сможет передвигаться по Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии. Об этом рассказало издание «Питерские заметки» со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Такое решение было принято в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, а также по рекомендациям пограничной полиции. Теперь здесь разрешен проезд только для легковых автомобилей и автобусов, написала «Политика сегодня».

Большегрузы смогут пользоваться участком дороги Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России.