Транспорт 08 августа 2023, 10:58 Больше тысячи электробусов начали ходить по улицам Москвы Мэр Москвы Собянин: больше тысячи электробусов начали ходить по 90 маршрутам в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Свыше тысячи электробусов появились на 90 маршрутах в Москве. Экологически чистый общественный транспорт заменил дизельные автобусы на десяти из них в этом году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

В Москве уже 1184 электробуса на 90 маршрутах. Только в этом году экологически чистые машины вышли на 11 маршрутов: на 10 из них раньше ходили дизельные автобусы. Сергей Собянин

Новые маршруты появились уже на северо-западе, востоке и юго-востоке столицы. К концу 2024 года запустят еще 23 маршрута на северо-западе Москвы благодаря открытию электробусного парка «Митино». Это позволит еще большему числу пассажиров пользоваться экологически чистым транспортом.

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По словам мэра, электробусы обладают рядом преимуществ, таких как отсутствие вибрации и шума при движении, что делает их комфортными для пассажиров.

С 2018 года, когда в столице начали использовать электробусы, уже более 340 миллионов человек воспользовались этим видом транспорта. Так, в 2022 году электробусы перевезли 1,5 миллиона пассажиров в ТиНАО.