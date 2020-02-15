Больше 30 рейсов задержали в Екатеринбурге из-за тумана

В аэропорту Кольцово задержали 33 авиарейса из-за тумана в Екатеринбурге. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты.

«Шесть рейсов ушли на запасные аэродромы: в Тюмень — рейс WZ-7014 из Антальи и U6-702 из Праги, в Челябинск — рейсы из Москвы U6-263 и 6R-550, в Уфу — рейсы U6-224 из Санкт-Петербурга и SU-1406 из Москвы», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Задержки произошли из-за непогоды, сейчас воздушная гавань возобновила нормальную работу. Судя по данным на сайте Кольцово, в отдельных случаях задержки составили более семи часов.

Сейчас в Екатеринбурге -18 градусов, в некоторых районах города установился туман. По прогнозам синоптиков, дальше в течение выходных в городе должна быть ясная погода, временами с облачностью.

По информации 72.ru, из-за тумана задержали самолеты не только в Екатеринбурге, но и в тюменском Рощине. Задержки составили до пяти часов.