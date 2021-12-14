Более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за погоды

Больше 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы — Домодедово, Шереметьево и Внуково. Об этом говорят данные ресурса «Яндекс.Расписание». Причиной для отмены вылетов стал снегопад.

По состоянию на 07:45 14 декабря задержаны девять рейсов в Домодедово, пять рейсов в Шереметьево и столько же во Внуково. При этом в Шереметьево 16 рейсов отменены.

Утром в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков — в регионе прошел сильнейший за последние 28 лет снегопад, рассказал РИА «Новости» сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Накануне вечером, 13 декабря, москвичей уже предупреждали о предстоящем снегопаде. Центр организации дорожного движения Москвы просил жителей города по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за сложных погодных условий и большого количества снега на дороге.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик заявил, что до вечера 14 декабря в Московской области будет действовать «желтый» уровень опасности погоды.