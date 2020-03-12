Больше 10 тысяч машин Lada отправят на бесплатный ремонт из-за проблем с тормозами

АвтоВАЗ отправит на ремонт 12 192 автомобиля Lada из-за проблем с тормозами. Речь идет о машинах марок Vesta, Xray и Largus. Проблемную деталь заменят бесплатно.

Об этом сообщил Росстандарт. Ведомство уточнило, что на ремонт необходимо отправить все автомобили перечисленных марок, которые реализовывались с сентября 2019 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза Росстандарт.

Представители АвтоВАЗа проинформируют водителей указанных автомобилей — им позвонят или отправят письмо с просьбой приехать в ближайший дилерский центр для ремонта. Однако владельцы подходящих машин могут самостоятельно убедиться, нужно ли им менять указанную деталь. На сайте Росстандарта опубликован документ, в котором прописаны VIN-коды всех автомобилей, попадающих под ремонт. Эту информацию также можно проверить через специальный сервис Auto.ru или интерактивный поиск.

Если автомобилист обнаружил свою машину в списке, ему нужно связаться с ближайшим дилерским центром и договориться о дате и времени ремонта.