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    06 марта 2022, 11:04

    Больше 10 машин попало в снежный плен на 16 часов в Самарской области

    Газета «Известия»: больше десяти машин попало в снежный затор в Самарской области

    Максим Зинкин

    Более 10 машин застряло на трассе в Самарской области, между Михайловкой и Новой Бинардкой, сообщила в своем Telegram-канале газета «Известия».

    Очевидец рассказал, что из-за прошедшего бурана двигаться по трассе дальше невозможно. Всего в заторе оказалось более 10 машин, они находятся на одном месте около 16 часов.

    Потерпевшие обращались в экстренные службы Самары и Ульяновска, однако на вызов никто не прибыл, пожаловался один из застрявших в заторе мужчин.

    Ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, что причиной многочасовых дорожных пробок в зимнее время являются ошибки водителей, которые думают, что успеют проскочить буран.