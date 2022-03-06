Больше 10 машин попало в снежный плен на 16 часов в Самарской области
Газета «Известия»: больше десяти машин попало в снежный затор в Самарской области
Более 10 машин застряло на трассе в Самарской области, между Михайловкой и Новой Бинардкой, сообщила в своем Telegram-канале газета «Известия».
Очевидец рассказал, что из-за прошедшего бурана двигаться по трассе дальше невозможно. Всего в заторе оказалось более 10 машин, они находятся на одном месте около 16 часов.
Потерпевшие обращались в экстренные службы Самары и Ульяновска, однако на вызов никто не прибыл, пожаловался один из застрявших в заторе мужчин.
Ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, что причиной многочасовых дорожных пробок в зимнее время являются ошибки водителей, которые думают, что успеют проскочить буран.