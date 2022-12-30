Транспорт 30 декабря 2022, 07:30 Большая пробка возникла на выезд из России в Грузию ФТС: большая пробка образовалась на выезд из России в Грузию

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Внушительная очередь из автомобилей образовалась на российско-грузинской границе, на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс. Такое положение дел связано с увеличившемся количеством проезжающих грузовиков в преддверии праздников. Об этом сообщил РИА «Новости» первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

По его словам, служба каждый день следит за работой пунктов пропуска, Верхний Ларс является одним из наиболее проблемных.

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«На сегодняшний день Верхний Ларс на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь», — рассказал он.

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По данным ФТС, в 2022 году через этот пункт стало проходить больше товаров. За прошедший месяц, через Верхний Ларс передали 257 тысяч тонн продукции. Это на 65% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Давыдов добавил, что на пограничном переходе все еще не закончили реконструкцию, при этом работают дополнительные полосы для въезда и выезда легкового транспорта. При этом он уверил, что пограничники делают все, для того чтобы машины при соблюдении всех мер безопасности и быстро проходили через границу.