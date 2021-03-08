Большая пробка образовалась в районе цветочного Рижского рынка

Сегодня москвичи традиционно отправились на Рижский рынок за букетами в честь 8 Марта. По данным на 13:40, рынок окружили огромные пробки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», весь Водопроводный переулок стоит, не двигаясь. Также движение затруднено на съезде с проспекта Мира на Водопроводный переулок. Участок окрашен в бордовый цвет. В целом по Москве пробки всего два балла.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова объяснила мужчинам, какие цветы лучше не дарить на 8 Марта. При выборе букета важно избегать цветов, которые сильно пахнут, потому что у человека, которому он предназначается, может быть аллергия на цветочную пыльцу. С осторожностью нужно относиться к мимозам и лилиям.

По словам флориста, самыми безопасными для аллергиков цветами являются тюльпаны. Кроме того, отлично подходит амариллис, который внешне похож на лилию. Оба этих цветка не имеют сильного запаха. Аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов отметил, что цветы, которые продаются в букетах, не способны спровоцировать аллергию.