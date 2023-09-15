Транспорт 15 сентября 2023, 16:20 Более тысячи ДТП с участием такси зафиксировали в Москве с начала года Госавтоинспекция Москвы зафиксировала 1164 ДТП с участием такси с начала года РИА «Новости»

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С начала года в Москве зафиксировали 1164 ДТП с участием такси. В них погибли 30 человек и 1377 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«По итогам восьми месяцев текущего года сотрудники ДПС пресекли более 233 тысяч нарушений, допущенных водителями такси», — уточнили в ведомстве.

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Наиболее частыми из них стали наличие неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также отсутствие документов и прав, наличие признаков опьянения и многие другие.

На днях столичная Госавтоинспекция анонсировала усиленный рейд на дорогах Москвы среди водителей каршеринга и такси.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что более десяти детей пострадали в Москве в ДТП с электросамокатами в сентябре.