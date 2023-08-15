Транспорт 15 августа 2023, 14:17 Более ста километров дорог отремонтируют и построят в Москве в этом году Заммэра Москвы Бочкарев: в этом году отремонтируют и построят более ста километров дорог Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала года в столице достроили 25 километров дорог. К концу года общая длина дорог, как выстроенных с нуля, так и реконструированных, должна достигнуть ста километров. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Всего в этом году планируется реконструировать и построить свыше 100 километров дорог, в том числе 37 эстакад, тоннелей, путепроводов и мостов, а также 19 надземных или подземных пешеходных переходов», — заявил Бочкарев.

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Кроме того, в Москве уже появилось десять искусственных сооружений и три пешеходных перехода. Особое внимание в этом году уделяется южному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), который должен помочь с разгрузкой движения почти в сорока районах города, где живет около пяти миллионов человек.

Ранее на первом участке южного направления МСД завершилось строительство эстакады через МЦК. Новая эстакада разгрузит участок Третьего транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.