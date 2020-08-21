Более 700 автомобилей Mercedes-Benz X-Class отозвали в России

Причиной оказалась неисправность в системе экстренного торможения. Уточняется, что из-за неправильной работы она способна распознать несуществующее препятствие.

«Это может привести к тому, что автомобиль самостоятельно затормозит, что станет неожиданностью для водителя и следующего позади транспорта», — говорится в сообщении.