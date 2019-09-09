Более семи тысяч моделей Skoda продали в России в августе

По данным информагентства, самой популярной моделью Skoda среди российских автолюбителей стал лифтбэк Rapid. Было реализовано 2689 единиц. На второй позиции оказался внедорожник Kodiaq (2296). Тройку самых продаваемых машин замкнула Oktavia (1923). Что касается флагмана чешского концерна Superb, то его продажи показали отрицательную динамику, упав на 31%.