Более половины поездов дальнего следования в России отменили

РЖД отменила более 50 % поездов дальнего следования. Несмотря на это, транспортное сообщение между регионами сохранено.

Такое заявление сделал глава компании Олег Белозеров на совещании по транспорту с президентом Владимиром Путиным.

«В дальнем следовании отправление пассажиров снизилось почти на 80%», — отметил Белорзеров. Его процитировало РИА «Новости».

По итогам 2020 года дочерняя компания РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК) — может недосчитать порядка 100 миллиарда рублей. Об этом написал РБК.

Однако, по словам Белозерова, она надеется на сохранение инвестиционной программы в 2020 году. Госкомпания готова обратиться к займам на рынке ценных бумаг, а также выпустить бессрочные облигации на 370 миллиардов рублей.

Такая сложная ситуация в отрасли сложилась из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер. Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал Путину о предпринимаемых мерах борьбы с инфекцией на транспорте и заботе о здоровье пассажиров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ведомство вместе с Роспотребнадзором организовало санитарно-гигиеническая обработку самолетов, вертолетов, поездов, автобусов. У работников есть средства индивидуальной защиты, они регулярно проходит медицинские осмотры и сдают анализы на коронавирус. Кроме того, на борту лайнеров есть запас масок и средств дезинфекции.

В свою очередь российский лидер отметил, что после спада эпидемии не следует пренебрегать санитарными мерами. Однако «перегибать палку» тоже не надо.