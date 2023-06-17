Транспорт 17 июня 2023, 20:40 Более миллиона новых автомобилей купят россияне в 2023 году Минпромторг: объем продаж новых авто в России в 2023 году составит более 1 миллиона Pxhere

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Рынок новых автомобилей в России по итогам 2023 года может достичь одного миллиона машин, за первые шесть месяцев года уже продали почти 500 тысяч авто. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на полях ПМЭФ-2023.

«Сейчас по полугодию выйдем на полмиллиона и по итогам года, я думаю, что планку в миллион мы тоже преодолеем», — сказал он.

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Несколько дней назад представители «Автоваза» заявили о планах официального запуска производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». До 2023 года там планируют выпустить до 10 тысяч машин. В Северной столице будут собирать автомобили Lada X-Cross 5.

Ранее аналитики издания «АвтоВзгляд» предположили, что вскоре владельцы китайских машин могут начать испытывать нехватку запчастей. Эксперты связали это с тем, что в России значительно вырос спрос авто из Китая. В итоге это может привести к дефициту на комплектующие к автомобилям из КНР, так как в австосервисах не рассчитывали на такое количество китайских машин у россиян.