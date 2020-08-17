Более двух третей россиян выразили готовность проехать на беспилотнике

Многие россияне готовы ездить на беспилотных такси. Воспользоваться услугами таких перевозчиков согласились бы 77% жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет. В 2019 году их было 60%.

Отношение россиян к беспилотным такси выяснили специалисты НТИ Автонет, сообщил сайт РБК. Готовность пользоваться такой услугой растет вместе с уровнем знаний о технологии.

Больше всего позитивных ответов дали жители Казани — 83%. В казанском городе-спутнике Иннополис беспилотное такси уже два года работает в тестовом режиме. Вызвать автомобиль можно через приложение. За рулем никого нет, но в салоне присутствует страхующий водитель.

Среди москвичей ездить на беспилотном такси готовы 79%. Сейчас в столице России самое большое количество беспилотных авто, которые проходят тестирование.

Беспилотному такси больше всего доверяют россияне в возрасте от 25 до 34 лет: готовых передвигаться таким способом оказалось 83,3%. Еще 73% жителей РФ 45 лет и старше тоже не боятся ездить на беспилотниках.

В 2019 году к услугам бесплотным такси были готовы 60% россиян. В настоящее время тестирование такого транспорта в России осуществляется по постановлению правительства. Предположительно, его будут использовать на дорогах общего пользования в 13 регионах страны.

В опросе, который НТИ Автонет провел в онлайн-режиме, приняли участие 10,5 тысячи человек из российских городов-миллионников.