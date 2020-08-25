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    25 августа 2020, 16:49

    Более 93 тыс. автомобилей Datsun начали отзывать в России

    Дарья Морозова

    ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает 93  373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Росстандарт.

    Причина заключается в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности, в котором содержится нитрат аммония.

    «Это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира», — пояснили в Росстандарте.

    В ведомстве уточнили, что во время аварии подушка в таком случае подушка может нанести дополнительные травмы водителю и пассажиру.

    В автомобилях проведут проверку и бесплатно заменят необходимые запчасти.

    С 24 августа 2020 года российские водители будут получать более индивидуальные полисы ОСАГО, чем раньше. Стоимость каждого из них будет исходить из риск-профиля автовладельца. Соответствующие поправки вступили в силу.

    Страховщики теперь учитывают личностные факторы каждого водителя — ранее тарифы незначительно колебались в зависимости от города или региона, в котором оформлялся полис. Теперь же все будет индивидуально. Впрочем, эксперты уверены, что значительной разбежки в стоимости ждать не стоит.

    Новости SMI.FM