Более 93 тыс. автомобилей Datsun начали отзывать в России

Причина заключается в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности, в котором содержится нитрат аммония.

«Это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира», — пояснили в Росстандарте.

В ведомстве уточнили, что во время аварии подушка в таком случае подушка может нанести дополнительные травмы водителю и пассажиру.

В автомобилях проведут проверку и бесплатно заменят необходимые запчасти.

С 24 августа 2020 года российские водители будут получать более индивидуальные полисы ОСАГО, чем раньше. Стоимость каждого из них будет исходить из риск-профиля автовладельца. Соответствующие поправки вступили в силу.

Страховщики теперь учитывают личностные факторы каждого водителя — ранее тарифы незначительно колебались в зависимости от города или региона, в котором оформлялся полис. Теперь же все будет индивидуально. Впрочем, эксперты уверены, что значительной разбежки в стоимости ждать не стоит.