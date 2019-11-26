Более 900 стикеров напомнят о бесплатном проезде на МЦД
Для удобства пользования диаметрами на входных турникетах теперь есть специальные наклейки, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Информация об открытых турникетах содержится на более чем 900 стикерах.
Поезда МЦД перевезли рекордное число пассажиров утром 26 ноябряПодробнее
На станциях МЦД напоминанием станут плакаты. Кроме того, в метро пассажиры услышат аудиосообщения, в которых тоже расскажут о бесплатном проезде на новом виде общественного транспорта.
В двух 10-вагонных «Ласточках» на МЦД-2 теперь есть около 160 новых схем метро, совмещенного с диаметрами. Эти поезда запустили по линиям во вторник, чтобы пассажирских мест было больше.
«Составность поездов „Иволга“, перевозящих пассажиров в часы пик, была увеличена с шести до 11 вагонов», — заметили в департаменте.
Кроме того, к запуску МЦД в столичной подземке обновили порядка 100 тысяч элементов навигации — в вагонах и вестибюлях, добавили новые путевые полосы и дополнительные указатели.
Бесплатный проезд вплоть до 8 декабря ранее анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пассажирам нужно будет заплатить только за пересадку на метро.
МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. За четыре рабочих дня новыми маршрутами воспользовались около 1,6 миллиона человек.