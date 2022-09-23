Более 900 км дорог восстановили в Кузбассе за четыре года | 360°

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Более 900 км дорог восстановили в Кузбассе за четыре года

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Во время работы проекта «Безопасные и качественные дороги» в Кузбассе привели в порядок 922 километров автомобильных дорог. Сделать это удалось за четыре года. Такой информацией поделился губернатор Сергей Цивилев. Об этом сообщил сайт kp.ru.

На строительство власти региона выделили 6,23 миллиарда рублей. По словам политика, главный упор делали на безопасность дорог.

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«В Кузбассе продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах», — подчеркнул Цивилев.

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