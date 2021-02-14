Более 90 рейсов задержали или отменили в Москве

В воскресенье утром в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово отменили или задержали 92 рейса. Больше всего отмен во Внуково, а задержек — в Домодедово. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 10:00, во Внуково задержали 13 рейсов и пять отменили. В Домодедово задержали 67 рейсов и отменили один. В Шереметьево задержали пять рейсов и отменили тоже один.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут. Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими организациями и в самих аэропортах.

Накануне в Домодедово создали оперативный штаб для координации работы в условиях снегопада. В Москве из-за сильного снегопада, который продолжался вторые сутки, вчера задержали или отменили более 140 авиарейсов. Больше всего в аэропорту Домодедово.

Проблемы из-за мощного снегопада возникли в столичном регионе в пятницу. В тот день город встал в 10-балльных пробках. Все эти дни дорожные службы не переставали чистить снег. В воскресенье пробки на московских дорогах снизились до двух баллов.