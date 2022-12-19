Транспорт 19 декабря 2022, 15:03 Более 90% автомобилей в 2022 году ввезли в Россию из Японии

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По сравнию с прошлогодними показателями, в этом году в Россию было ввезено в два раза больше подержанных иномарок. Более 90% автомобилей прибыло из Японии, сообщил «ФедералПресс».

Отмечается, что за 11 месяцев текущего года в страну было ввезено более 221 тысячи автомобилей. Самыми популярные марками стали Honda Fit и Toyota Corolla.

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Такой спрос вызван выгодным крусом и дефицитом на автомобильном рынке.

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