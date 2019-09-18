Более 80 социально значимых объектов отремонтировали в Подмосковье

В рамках программы ремонта в Московской области завершили укладку асфальтобетонного покрытия на территориях 81 социально значимого объекта. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, дорожные службы для повышения комфорта жителей Подмосковья отремонтировали 45% социально значимых территорий от общего плана.

«Дорожное покрытие заменили в 27 муниципальных образованиях на площадях 10 автовокзалов и 71 медицинского учреждения. Ремонтные работы продолжаются на 34 объектах на территории 17 городских округов, в которых задействованы порядка 115 рабочих и 80 единиц техники», — отметил Алексей Гержик.

Укладку асфальтобетонного покрытия завершили на вокзальных площадях в Солнечногорске, Ликино-Дулеве, Пушкине, Талдоме, Дмитрове, Раменском и Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Шатуре, Озерах. Ежедневно автовокзалы обслуживают более 50 тысяч пассажиров на 258 маршрутах. Работы продолжаются на площадях автовокзалов в Павловском Посаде, Рошале Наро-Фоминске, Мытищах, Лотошине.

Дорожное покрытие заменили на территориях 71 медицинского учреждения, в том числе у городских больниц в Красногорске, Протвине, Ликино — Дулеве, Пушкине, Дубне; центральных районных больниц в Лобне, Солнечногорске, Егорьевске, Коломне; кожно-венерологического диспансера в Дзержинском; родильного дома в Королеве; психиатрической больнице в Дмитрове.

В Люберцах новое асфальтобетонное покрытие уложили на территориях двух поликлинических и стационарного отделений Люберецкой районной больницы № 2, работы продолжаются у шести медучреждений: поликлинического отделения № 1, детской больницы и родильного дома областного центра охраны материнства и детства, стационарного и поликлинического отделений Люберецкой районной больницы № 2, а также Люберецкой районной больницы № 1.

В городском округе Химки отремонтировали площади у Химкинской центральной клинической и Сходненской городской больниц, в Воскресенске — у первой районной больницы, в Рузе покрытие уложили у стоматологии и поликлиники Рузской районной больницы, работы ведутся на территориях стационара Рузской и Тучковской районных больниц. В Ленинском районе укладка продолжается на территории психиатрической больницы № 24 и специализированного дома ребенка,

Всего в этом сезоне планируется отремонтировать 180 территорий социально значимых объектов.