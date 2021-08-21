Более 73 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt отзовут из-за риска возгорания

Более 73 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt отзовут из Канады и США. Такое решение приняла американская корпорация General Motors из-за угрозы возгорания аккумуляторов машин.

«General Motors добровольно расширяет отзыв электромобилей Chevrolet Bolt, что распространяется на остаток автомобилей 2019 и все автомобили 2020–2022 годов, включая модель Bolt EUV», — заявили на сайте компании.

В автомобильной корпорации пояснили, что в редких случаях поставляемые в компанию аккумуляторы могут иметь два производственных дефекта. Неисправности повышают риск возгорания батареи.

Согласно оценкам General Motors, для замены неисправных аккумуляторов компании придется дополнительно выделить один миллиард долларов.

В начале июля компания совместно с китайскими SAIC Motor и Liuzhou Wuling Motors презентовала обновленный электрокар Baojun KiWi EV. Обновленную машину оснастили электрическим силовым агрегатом мощностью 54 лошадиных силы. Максимальная скорость электрокара достигает 100 километров в час. Стоимость новинки составит 10 тысяч долларов.