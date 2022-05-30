Более 700 протоколов о безбилетном проезде составили с начала апреля в Петербурге
Автобусы на новых маршрутах с 1 апреля в Санкт-Петербурге работают без кондукторов. За это время в городе составили более 700 протоколов о безбилетном проезде, написала газета «Петербургский дневник».
«Число безбилетников в среднем остается на прежнем уровне», — пояснил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Сейчас штраф за безбилетный проезд в Петербурге составляет 500 рублей. Однако вскоре его планируют увеличить до двух с половиной тысяч рублей.