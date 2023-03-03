Транспорт 03 марта 2023, 07:22 Более 70 тысяч машин проехало по новому маршруту из Крыма Замминистра транспорта Лукашенко: по новому маршруту из Крыма проехало свыше 70 тыс. машин Автор фото: Vyacheslav Argenberg

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Новый сухопутный маршрут из Республики Крым по новым субъектам России является безопасным для водителей, по нему с момента открытия проехало свыше 70 тысяч автомобилей. Трафик регулярно растет. Такое заявление сделал замминистра транспорта региона Николай Лукашенко в комментарии ТАСС.

«С 10 октября 2022 года по новому маршруту проехало более 70 тысяч единиц транспортных средств. Информации о каких-либо инцидентов не поступало», — рассказал он.

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Лукашенко подчеркнул, что соблюдаются все меры безопасности при проезде организованных колонн или при движении машин самостоятельно.

Он отметил, что ранее по маршруту проезжали от 200 до 700 транспортных средств. Теперь же трафик только в направлении Крыма увеличился, он составляет от 300 до 700 машин.

По его словам, первые три раза водители подают заявки на передвижения в организованной колонне. Потом они уже переходят на самостоятельные поездки. Сейчас треть транспортного потока — организованные колонны.

Сухопутный маршрут через новые регионы в Крым стал актуальным после того, как 8 октября 2022 года грузовик подорвали на Крымском мосту. Российские власти назвали это терактом и заявили, что за ним стоят украинские спецслужбы.