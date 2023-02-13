Транспорт 13 февраля 2023, 23:39 Более 70 новых трамвайных вагонов закупят для Челябинска

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В 2023 году власти Челябинска закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагона. Такой информацией поделился глава Челябинской области Алексей Текслер, сообщило Ura.ru.

Заявление политик сделал в ходе совещания во время посещения челябинского депо. Текслер подчеркнул, что власти заключили контракт с Усть-Катавским вагоностроительным заводом.

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«В рамках бюджетного инвестиционного кредита будет закуплено 74 новых низкопольных вагонов», — уточнил губернатор.

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