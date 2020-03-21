    21 марта 2020, 18:40

    Более 640 автобусов, такси и электричек проверили на дезинфекцию в Подмосковье за сутки

    Андрей Иванов

    На фоне пандемии коронавируса подмосковный транспорт каждый день проверяют на соблюдение правил дезинфекции. За минувшие сутки проинспектировали более 640 единиц транспорта, сообщил корреспондент «360».
    Более 640 автобусов, такси и электричек проверили на дезинфекцию в Подмосковье за сутки

    По данным Минтранса Московской области, из-за усиленного контроля за дезинфекцией общественного транспорта число нарушений со стороны перевозчиков значительно снизилось в последние дни. Среди основных нарушений несвоевременная уборка салона, отсутствие памяток по профилактике распространения COVID-19 и дезинфекционных средств.

    Каждый день Подмосковный транспорт дезинфицируют более 10 тысяч человек. Для этого перевозчики запаслись 1,3 миллиона литров специальных обеззараживающих средств. В перерывах между рейсами им обрабатывают поручни, подголовники, подлокотники, турникеты, валидаторы, кассы и билетные автоматы.

    Всего в России коронавирусом заразились 306 человек. 21 марта в Московской области подтвердили несколько случаев заражения. Всего в регионе 35 инфицированных, пишет RT.