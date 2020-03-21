Более 640 автобусов, такси и электричек проверили на дезинфекцию в Подмосковье за сутки
По данным Минтранса Московской области, из-за усиленного контроля за дезинфекцией общественного транспорта число нарушений со стороны перевозчиков значительно снизилось в последние дни. Среди основных нарушений несвоевременная уборка салона, отсутствие памяток по профилактике распространения COVID-19 и дезинфекционных средств.
Каждый день Подмосковный транспорт дезинфицируют более 10 тысяч человек. Для этого перевозчики запаслись 1,3 миллиона литров специальных обеззараживающих средств. В перерывах между рейсами им обрабатывают поручни, подголовники, подлокотники, турникеты, валидаторы, кассы и билетные автоматы.
Всего в России коронавирусом заразились 306 человек. 21 марта в Московской области подтвердили несколько случаев заражения. Всего в регионе 35 инфицированных, пишет RT.