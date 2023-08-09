09 августа 2023, 10:16
Более 64 тысяч квадратных метров асфальта заменят на западе Москвы
Заммэра Москвы Бирюков: асфальт на Бережковской набережной полностью заменят
На западе Москвы, на Бережковской набережной, заменят асфальт. Общая площадь работ составит более 64 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра города Петр Бирюков.
«Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя дорожного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что работы проведут преимущественно в ночное время суток, когда поток движения автомобилей значительно ниже. Кроме этого, особых ограничений не предвидится.
Рабочие заменят асфальт на проезжей части и тротуарах. В рамках завершающей стадии они нанесут дорожную разметку, установят дублирующие знаки и остановки общественного транспорта.
Всего в этом году планируют заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта.
Ранее жителям столицы сообщили, что капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве завершился на 70%.
Дороги
Ремонтные работы
Москва 2023
Петр Бирюков
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