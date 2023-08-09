Транспорт 09 августа 2023, 10:16 Более 64 тысяч квадратных метров асфальта заменят на западе Москвы Заммэра Москвы Бирюков: асфальт на Бережковской набережной полностью заменят Сайт мэра и правительства Москвы

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На западе Москвы, на Бережковской набережной, заменят асфальт. Общая площадь работ составит более 64 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

«Ремонт необходим из-за износа верхнего слоя дорожного покрытия и образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения», — сказал Бирюков.

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Заммэра подчеркнул, что работы проведут преимущественно в ночное время суток, когда поток движения автомобилей значительно ниже. Кроме этого, особых ограничений не предвидится.

Рабочие заменят асфальт на проезжей части и тротуарах. В рамках завершающей стадии они нанесут дорожную разметку, установят дублирующие знаки и остановки общественного транспорта.

Всего в этом году планируют заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальта.

Ранее жителям столицы сообщили, что капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве завершился на 70%.