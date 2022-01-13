Более 60 рейсов задержали или отменили в Москве из-за непогоды. Самолеты стали перенаправлять в другие города

Аэропорты Москвы по данным сервиса «Яндекс.Расписания» задержали или отменили 63 рейса за текущие сутки. Это связано с сильным снегопадом, передали «Известия».

Во Внуково задержано 15 рейсов и отменено 11, в Домодедово задержали девять рейсов и два отменили, а в аэропорту Шереметьево 12 рейсов задержано и 14 отменено. По данным заммэра столицы Петра Бирюкова, снег продлится до 21:00 пятницы, местами ожидается метель с порывами ветра до 15–18 м/с. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности.

Некоторые самолеты из-за погодных условий не смогли приземлиться в столице. Например, рейс Минск — Москва после четырех неудачных попыток совершить посадку перенаправили в Нижний Новгород.

В небе над Москвой повисла так называемая «алмазная пыль». Кристаллы, также именуемые ледяными иглами, жители столицы могли наблюдать рано утром.

В центре погоды «Фобос» объяснили, что такое явление возникает в условиях аномального похолодания и высокой влажности воздуха. Начинается вымораживание водяного пара, и мельчайшие кристаллы, которые также называют «алмазной пылью», могут парить в воздухе под утро.