Транспорт 27 ноября 2023, 17:49 Более 60 рейсов задержали и отменили в Москве «Яндекс.Расписания»: 62 рейса отменили и задержали в московских аэропортах РИА «Новости»

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Свыше полусотни рейсов отменили и задержали в московских аэропортах вечером в понедельник, 27 ноября. Об этом сообщил сервис «Яндекс Расписания».

Так, аэропорт Внуково сообщил о задержке 17 рейсов и отмене двух, тогда как из Домодедово не смогли вылететь вовремя 14 самолетов, а шесть рейсов отменили. В Шереметьево пассажиры ожидают 18 рейсов, а еще пять вылетов отменили.

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Причиной задержек могла стать непогода в Москве. Так столичный аэропорт Жуковский временно закрывали для чистки взлетной полосы после ледяного дождя. Сугробы выросли до 22 сантиметров, достигнув январских показателей.

Кроме того, из-за рекордного снегопада Собянин потребовал привлечь к уборке московских улиц до 12 тысяч дополнительных работников. ЦОДД посоветовал москвичам пользоваться метро для поездок по городу из-за снегопада.