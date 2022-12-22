Транспорт 22 декабря 2022, 10:45 Более 60 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за погоды Более 60 рейсов задержали или отменили во Внуково, Домодедово и Шереметьево Автор: Alisher Hasanov / flickr

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Утром 22 декабря в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедво отметили или задержали свыше 60 рейсов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 10:31 во Внуково задержали 12 рейсов, еще девять отменили. В Домодедово задержали 19 рейсов, восемь отменили. Не лучше сложилась ситуация и для тех, кто должен вылететь из Шереметьево, — семь рейсов отложены, три — отменены.

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По всей видимости, дело в неблагоприятной погоде. Прошедшей ночью в регионе прошел ледяной дождь, дороги превратились в лед.

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Днем 22 декабря в Москве и Московской области ожидается дождь, облачная погода, вечером возможен снег. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+3 градусов. Как сообщил «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, оттепель продлится в регионе до 24 декабря включительно.