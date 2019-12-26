Более 580 тысяч пассажиров проехали за день на МЦК. Рекорд обновлен

Уже месяц в столице работают Московские центральные диаметры (МЦД) и бьют рекорды. От них не отстает и МЦК, которое 25 декабря перевезло более 580 тысяч пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Вчера еще один рекорд — 580 тысяч пассажиров воспользовались МЦК», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что такой цифры удалось добиться всего за один день работы Московского центрального кольца, хотя к подобному результату планировали подойти только в середине 2020 года.

«В новый год с новым рекордом! 581 тысяча пассажиров проехала по МЦК 25 декабря! Спасибо, что выбираете МЦК и метро», — написал столичный метрополитен в Twitter.

Прошлый рекорд по числу пассажиров на МЦК был установлен 29 ноября. В тот день удалось перевезти 571,3 тысячи жителей.

Ликсутов также отметил, что за день до МЦК рекорд был поставлен на МЦД-1 и МЦД-2. 24 декабря на диаметрах было совершено 552,1 тысячи поездок. А спустя месяц после запуска пассажирам удалось сэкономить на дороге 100 миллионов рублей. Добиться этого удалось преимущественно благодаря новым тарифам.

Первые пассажиры проехали по Московским центральным диаметрам 21 декабря 2019 года. Московское центральное кольцо начало работать 10 сентября 2016-го.