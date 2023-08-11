Транспорт 11 августа 2023, 14:00 Более 56 километров путей заменили в московском метро с начала года Дептранс Москвы: более 56 километров путей заменили в метро с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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Метрополитен Москвы с начала года активно проводит работы по обновлению путей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров. Так в столичной подземке с начала года уже заменили более 56 километров путей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса.

В ведомстве уточнили, что специалисты обновили более 21 тысячи шпал. Также на Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях метро заменили более восьми тысяч LVT-блоков, помогающих снизить вибрацию и уровень шума в тоннелях. При этом работы проходили по ночам.

Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — первоочередная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы

Ликсутов добавил, что своевременная замена путей поспособствует более плавному движению поездов, снизит расходы на эксплуатацию и повысит надежность инфраструктуры метро.

Ранее дептранс Москвы выпустил новые тематические жетоны с изображением девяти станций метро.