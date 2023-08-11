11 августа 2023, 14:00
Более 56 километров путей заменили в московском метро с начала года
Дептранс Москвы: более 56 километров путей заменили в метро с начала года
Метрополитен Москвы с начала года активно проводит работы по обновлению путей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров. Так в столичной подземке с начала года уже заменили более 56 километров путей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса.
В ведомстве уточнили, что специалисты обновили более 21 тысячи шпал. Также на Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Калининской и Серпуховско-Тимирязевской линиях метро заменили более восьми тысяч LVT-блоков, помогающих снизить вибрацию и уровень шума в тоннелях. При этом работы проходили по ночам.
Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — первоочередная задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин.
Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы
Ликсутов добавил, что своевременная замена путей поспособствует более плавному движению поездов, снизит расходы на эксплуатацию и повысит надежность инфраструктуры метро.
Ранее дептранс Москвы выпустил новые тематические жетоны с изображением девяти станций метро.
Метро
Москва 2023
Дептранс Москвы
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