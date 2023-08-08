Транспорт 08 августа 2023, 16:50 Более 500 машино-мест купили москвичи у города по преимущественному праву Более 500 машино-мест москвичи приобрели у города по преимущественному праву за полгода Сайт мэра и правительства Москвы

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За первые полгода москвичи приобрели у города более 500 машино-мест по преимущественному праву. Большая часть из них пришлась на центральную часть города. Этот показатель превышает данные за прошлый год, когда жители столицы приобрели 409 объектов, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«Больше всего объектов за это время приобрели жители Центрального административного округа — 273, их площадь превысила четыре тысячи квадратных метров. На северо-западе города продано 18 машино-мест общей площадью 273,2 квадратного метра, а на западе — 10 площадью 150,7 квадратного метра», — рассказал он.

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Гаман добавил, что москвичи, которые являются собственниками квартир или снимают их, приобретают места для стоянки своего автотранспорта со скидкой в 40%. Подробную информацию можно найти на сайте «Имущество от города».

Ранее власти Москвы выставили на торги 20 машино-мест в районе Матушкино в Зеленограде.