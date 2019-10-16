Более 500 автобусов начнут ходить до станции МЦД-2 в Красногорске

Транспортная доступность жителей Красногорска улучшится с открытием станций МЦД-2 Курско-Рижский. Для удобной пересадки пассажиров на МЦД до станций Красногорска будут ходить автобусы по 80 маршрутам. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В транспортном обслуживании будет задействовано более 500 автобусов разной вместимости с интервалом движения 5-10 минут. К открытию МЦД существующие автобусные маршруты оптимизируют с заездом к станциям, а также запустят новый маршрут к станции Пенягино, — сказал Алексей Гержик.

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На территории Красногорска будут доступны шесть станций МЦД-2: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорск, Павшино и новая станция Пенягино. Предполагается, что с запуском МЦД-2 транспортная доступность улучшится для 170 тысяч жителей городского округа.

До станции Пенягино (Павшинская Пойма)

К открытию новой станции МЦД-2 Пенягино, которая находится рядом с микрорайоном Павшинская Пойма, запустят новый маршрут №5 м/р Павшинская Пойма — платформа Пенягино. Автобус будет проезжать микрорайон Павшинская Пойма, жилые кварталы «В Павшинской Пойме» и «Мыс Первый», улицы Зверева и Спасскую, с выездом на Волоколамское шоссе. Рядом со станцией Пенягино поставят новую остановку на улице Зверева. Маршрут будут обслуживать три автобуса среднего класса с интервалом движения от 9 до 11 минут.

Всего к станции Пенягино будет восемь маршрутов, три из которых — по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельной категории граждан. На маршрутах будут работать 77 автобусов с интервалом в 10 минут.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

До станции Павшино

К станции Павшино организуют заезд маршрута №824 Красногорск (м/р Чернево) — Захарково. Ранее автобус ехал по Волоколамскому шоссе в сторону области и поворачивал на улицу Речная. После изменений, перед поворотом на улицу Речная, автобус повернет на Железнодорожный переулок к станции Павшино. На маршруте на 10 минут сократится интервал движения, автобусы будут ходить каждые 20 минут.

К станции Павшино со стороны улицы Большая Воскресенская пассажиры смогут доехать на 19 маршрутах общественного транспорта, которые будут обслуживать 120 автобусов. Суммарный интервал движения автобусов составит около одной минуты. Со стороны улицы Вокзальная пассажиры смогут добраться до платформы на четырех маршрутах, на которых будет задействовано 28 автобусов. Интервал движения на остановке составит порядка одной минуты.

До станции Красногорская

К станции Красногорская будет следовать 29 автобусов по пяти маршрутам, один — по регулируемым тарифам. На трех маршрутах будет добавлено восемь автобусов малого класса: на маршруте № 3 улица Братьев Горожанкиных, дом 26, — платформа Красногорская, № 4 Платформа Красногорская — микрорайон Изумрудные холмы, № 15 Платформа Красногорская — Лыжный стадион — площадь Красногорская. Интервал движения на маршрутах сократится на пять минут и составит три минуты.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

До станции Нахабино

К станции Нахабино со стороны Вокзальной и Институтской улиц будет заезжать 65 автобусов по 14 маршрутам, из них девять — по регулируемым тарифам. На маршруте № 29 станция Нахабино — Нефедьево к станции Нахабино также увеличили число машин на один автобус.

До станции Аникеевка

Станция Аникеевка обслуживается от остановочного пункта «Дачи», посадку/высадку на котором производят семь маршрутов, три из которых — по регулируемым тарифам. В транспортном обслуживании будет задействован 51 автобус: 28 — большого класса и 23 — малого класса.

До станции Опалиха

К станции Опалиха будут ходить три маршрута, которые будут обслуживать 36 транспортных средств: девять — большого класса, 27 — малого класса. Суммарный интервал составит чуть более шести минут.

Экономия для жителей Красногорска

Жители Красногорска с запуском МЦД смогут существенно экономить на проезде. Стоимость проезда в одну сторону на электричке и метро сократится в 1,5 раза и составит от станций МЦД 45 рублей с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. Средняя стоимость поездки на электричке от станции Павшино составляет 69 рублей + стоимость поездки в метро 38 рублей. После запуска МЦД пассажир при проезде до Москвы и обратно сможет экономить более 120 рублей в сутки, средняя экономия в месяц составит более 3,7 тысячи рублей, а в год — более 44 тысяч рублей.

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Автомобилисты, пересев с личного автотранспорта на МЦД, смогут экономить до 90 минут в пути и до 250 рублей каждый день. На МЦД в центр Москвы можно будет доехать всего за 42 минуты и за 45 рублей с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. В год житель Красногорска сможет экономить в пути до 480 часов и до 60 тысяч рублей.

В часы пик интервалы движения поездов на МЦД составят пять-шесть минут. МЦД будет работать по графику столичного метро с 05:30 до 01:00.

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