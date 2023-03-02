Транспорт 02 марта 2023, 17:55 Более 50 тысяч грузовиков выпустят на ПАО «КамАЗ» в 2023 году

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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» совместно с ПАО «КамАЗ» планирует выпустить в 2023 году более 50 тысяч грузовиков. Об этом сообщило АБН.

Как рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автопрома комбината Никита Авдонин, ранее на предприятии использовали стать импортного производства. Сейчас ММК активно занимаемся их замещением, поскольку ввоз стали из других стран в Россию запрещен.

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В прошлом году предприятие выпустило более 44 тысяч грузовиков.