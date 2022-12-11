Транспорт 11 декабря 2022, 14:31 Более 50 рейсов отменили и задержали в Москве из-за снегопада и тумана «Яндекс.Расписание»: в аэропортах столицы задержали и отменили свыше 50 рейсов РИА «Новости»

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В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали или отменили более 50 рейсов. Об этом сообщил онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По данным ресурса, в Шереметьево задержали семь рейсов, отменили пять, в Домодедово пассажиры 23 рейсов ждут вылета. Есть задержанные и отмененные рейсы во Внуково, в Жуковском задержали три рейса.

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Несмотря на непогоду, поезда и экспресс-автобусы ходят в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково по расписанию. В компании «Аэроэкспресс» обратили внимание, что бесперебойное движение удалось обеспечить благодаря принятым заранее мерам.

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В субботу, 10 декабря, и в ночь на воскресенье в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, синоптики констатировали прирост снега до 14 сантиметров.

«Столько снега в Москве должно быть в начале января», — прокомментировал в своем Telegram-канале синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 12 декабря, Москву накроет тропический ливень.