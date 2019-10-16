Более 50 автобусных маршрутов запустят из Одинцова к МЦД

Жители Одинцова смогут добираться до станций МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» на 54 маршрутах общественного транспорта. На них будут работать 402 автобуса разной вместимости. Предполагается, что ежедневно на автобусах до станций МЦД-1 будут доезжать более 53,4 тысячи человек.

К станции Одинцово запустят два новых автобусных маршрута: № 14к «9 м/р — Одинцово-1 — ст. Одинцово» и № 15к «ст. Одинцово — пл. Баковка — ст. Одинцово». На маршруте № 14к будут работать 6 автобусов малого класса с интервалом движения 15 минут. Маршрут № 15к будут обслуживать 4 автобуса малого класса с интервалом движения 10-15 минут.

Всего ст. Одинцово свяжут 49 автобусных маршрутов, из них 31 маршрут по регулируемым тарифам с предоставлением льгот и 18 — по нерегулируемым тарифам. Суммарный интервал движения транспорта к станции составит менее 1 минуты. Предполагается, что ежедневно до станции на общественном транспорте будут доезжать более 39 тысяч человек.

До станции Немчиновка можно будет доехать на существующем автобусном маршруте № 597, который обслуживается 24 автобусами по регулируемым тарифам. Интервал движения к станции составит 9 минут. Ожидаемый пассажиропоток на маршруте превысит 7 тысяч человек в сутки.

Предполагается, что с запуском МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» в конце 2019 года транспортная доступность улучшится для 130 тысяч жителей Одинцова. В округе будут доступны 4 станции: Одинцово, Баковка, ИЦ «Сколково», Немчиновка. Интервал между поездами в часы пик составит 5 минут. Время в пути от станций МЦД-1 до ближайшей станции метро — 19 минут.

Стоимость проезда от станций МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК составит 45 рублей. Запуск МЦД позволит ежедневно экономить жителям Одинцова на проезде до Москвы и обратно более 120 рублей (сейчас проезд в электричке стоит 69 рублей + поездка в метро 38 рублей), средняя экономия в месяц составит более 3,7 тысяч рублей, а в год — более 44 тысяч рублей.